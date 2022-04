IFixit bevestigt dat Face ID op iPhone 13 niet meer werkt na schermvervanging

Face ID werkt niet meer na een schermvervanging zonder verdere actie, zo heeft iFixit bevestigd. Eerder claimde Phone Repair Guru al hetzelfde. Het lijkt erop dat het scherm en de telefoon cryptografisch verbonden zijn.

Er is geen technische reden waarom het niet zou kunnen werken, merkt iFixit op. Alle componenten voor Face ID zitten verbonden met een eigen aansluiting op het pcb en kunnen onafhankelijk van het scherm worden overgezet. De stap bemoeilijkt reparaties van iPhone 13, omdat de gezichtsscanner voor veel mensen een belangrijke functie van een iPhone is.

De blokkade lijkt softwarematig, wat de mogelijkheid opent dat Apple met een software-update de blokkade opheft. Apple zelf en door Apple geautoriseerde reparateurs hebben de mogelijkheid om componenten aan de telefoon te linken, waardoor het na reparatie daar wel weer zou werken.

Apple staat bekend om het bemoeilijken van reparaties als die worden uitgevoerd door partijen die niet zijn aangesloten bij Apple. Zo zitten onder meer de accu en camera's cryptografisch gekoppeld aan de telefoon. Bij eerdere iPhones kregen gebruikers al een melding te zien dat er een niet-origineel scherm wordt gebruikt, als het scherm is vervangen door een onafhankelijke partij; ook als het wel om een origineel scherm gaat. Bij eerdere iPhones bleef Face ID echter werken.

De reparatiesite merkt verder op dat de schijnwerper en de dotprojector nu in dezelfde module zitten, terwijl die eerder nog apart waren. De teardown van iFixit laat verder zien dat trilmotor Taptic Engine weer een stukje groter is, nadat hij in vorige iPhones telkens wat kleiner was geworden.