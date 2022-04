Imgur verkoopt zichzelf aan MediaLab

Imgur heeft zichzelf verkocht aan het Amerikaanse MediaLab, een holding voor internetmerken. Het is onbekend wat de plaatjessite heeft gekregen. Imgur bestaat sinds 2009 en is sindsdien tot nu toe altijd zelfstandig geweest.

Hetzelfde team blijft aan Imgur werken en MediaLab zou meer geld gaan steken in nieuwe features voor het platform, meldt Imgur. Zo hoopt het bedrijf Imgur in de komende jaren te laten groeien. Volgens Imgur is het nu mogelijk omdat ze gedeelde diensten hebben tussen alle merken die het mogelijk maken om meer tijd en geld in Imgur zelf te stoppen.

Het is onbekend wat MediaLab betaalt voor de overname van Imgur. De overname lijkt, gezien de bewoordingen van het bedrijf, al definitief te zijn gemaakt. MediaLab is een bedrijf dat internetmerken opkoopt. Daarbij gaat het onder meer om relatief onbekende namen als Whisper, Kik, Animo en Genius. MediaLab zit in het Amerikaanse Santa Monica. Imgur zit in San Francisco.