IFixit-teardown toont kleinere fan en heatsink van Nintendo Switch-oledversie

Naast de al bekende verbeterde kickstand, speaker en natuurlijk het scherm, heeft Nintendo een aantal andere aanpassingen gedaan aan de hardware van de oledversie van de Switch. Uit de teardown van iFixit blijkt bijvoorbeeld dat de fan en heatsink iets kleiner zijn dan voorheen.

Na het verwijderen van de achterkant, wat op een vergelijkbare manier gaat als voorgaande Switch-versies, zijn de eerste wijzigingen al te zien, schrijft iFixit. Zo zijn de interconnectkabels voor wifi en bluetooth nu vastgeplakt aan de shield. Vermoedelijk heeft Nintendo dit gedaan om connectiviteitproblemen te voorkomen, al zijn deze vastgeplakte kabels nu wel lastiger te verwijderen en terug te plaatsen, merkt iFixit op.

Bij het verwijderen van de shield zien gebruikers meerdere wijzigingen ten opzichte van eerdere versies van de handheld. De SD-kaartlezer, gamekaartlezer en 3,5mm-poort zijn nu bijvoorbeeld vast gesoldeerd op één bord, in plaats van dat ze uit drie losse bordjes bestaan. Daarnaast zijn de fan en heatsink verkleind. Gebruikers hoeven niet meteen te vrezen voor hitteproblemen; iFixit merkt op dat de koeling van de voorgaande Switch-modellen eigenlijk al onnodig goed was.

Rechts de kleinere koeling, heatsink en 3,5mm- en kaartlezersbord van Switch oled, links componenten van vorig model

De extra ruimte die de kleinere fan en heatsink bieden kon Nintendo ook goed gebruiken; de vernieuwde kickstand die nu in meerdere posities te plaatsen is, neemt namelijk meer ruimte in beslag. Daarnaast heeft de oledversie van de Switch een verbeterde speaker met behuizing, waardoor het geluid gericht wordt naar de gebruiker.

Over de repareerbaarheid van het oledpaneel is iFixit voorzichtig positief. Het scherm is dunner en kwetsbaarder dan het lcdscherm van de andere Switch-versies, maar komt makkelijker los dan oledpanelen bij Samsung-smartphones. Samsung is ook de leverancier voor de oledpanelen van de Switch. IFixit zegt dat er nog steeds een grotere kans is om het oledscherm van de Switch kapot te maken tijdens gebruik of tijdens het repareren dan het lcd-model, maar zegt ook dat het slechter had kunnen zijn.

IFixit gaat ook kort in op de Joy-Cons van de Switch. Het bedrijf kan geen merkbare verschillen zien bij de joysticks; iFixit kan Nintendo's claims dat ze de joysticks hebben verbeterd dus niet verifiëren. Wel zijn de rails aangepast waarmee de controllers worden vastgeklikt aan de console, waardoor de controllers nu steviger aan de handheld vast zouden blijven zitten.

Uiteindelijk krijgt de console een score van 7 van iFixit. Dit is een punt lager dan het voorgaande model, voornamelijk omdat opslag, SD-kaartlezer en 3,5mm-poort nu op één bordje zitten. Nintendo kondigde de console in juli aan.