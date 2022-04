Nintendo: Joy-Cons worden steeds betrouwbaarder, maar slijtage is onvermijdelijk

Nintendo zegt de betrouwbaarheid van de Joy-Con-controllers sinds release in 2017 te hebben verbeterd en zegt dat de Joy-Cons die nu bij consoles gekocht kunnen worden, duurzamer zijn dan voorheen. Tegelijkertijd zegt de fabrikant dat slijtage 'onvermijdelijk' is bij de joysticks.

De directeur Ko Shiota en plaatsvervangende directeur Toru Yamashita van Nintendo's Technology-afdeling zeggen dat de onderdelen van de Joy-Cons 'continu' sinds launch zijn verbeterd en dat er nog steeds aan verbeteringen wordt gewerkt. Daarbij zegt het bedrijf controllers van klanten te onderzoeken, om te kijken hoe de slijtvastheid en duurzaamheid van de controllers verbeterd kunnen worden.

"Wanneer de effecten van onze verbeteringen door testen bevestigd waren, werden ze snel doorgevoerd naar de Joy-Con-controllers die we verkopen", zegt Yamashita. Hierbij gaat het om de controllers die de fabrikant zelf verkoopt, maar ook om de joysticks die bij consoles worden geleverd. "Het gaat om interne componenten van de Joy-Con, dus je kan van de buitenkant niet zien welke verbeteringen er zijn." Ook zegt Yamashita dat wanneer controllers gerepareerd worden, er nieuwe onderdelen worden gebruikt.

In het bericht wordt Joy-Con-drift niet genoemd. Joy-Con-drift is de naam voor stick drift bij de joysticks, waarbij de controller input registreert zonder dat de gebruiker de controller aanraakt. Daardoor kunnen bijvoorbeeld personages in spellen bewegen, zonder dat de gamer dit wilde. Hoewel Nintendo sterk hint dat dit bij nieuwe controllers steeds beter moet gaan, zegt het bedrijf ook dat slijtage 'onvermijdelijk' is.

"Net zoals dat autobanden slijten als de auto beweegt", geeft Shiota aan. Omdat de joysticks fysiek contact nodig hebben met andere onderdelen zou slijtage nooit vermeden kunnen worden. Hij herhaalt wel dat er continu onderzocht wordt hoe die slijtage verminderd kan worden.

In juli gaf Nintendo aan dat de 'configuratie en functionaliteit van de Joy-Cons hetzelfde zijn'. Het bericht van donderdag op Nintendo's site is hier een toelichting op. "We zeiden dat de specificaties niet zijn veranderd, in de zin dat we geen nieuwe knoppen hebben toegevoegd. Maar de analoge sticks in de controllers bij de Nintendo Switch-oledversie zijn de nieuwste versie met alle betrouwbaarheidsverbeteringen. Net als de controllers in alle andere Nintendo Switch-modellen dit zijn", zegt Yamashita.