Xenoblades Chronicles 3 verschijnt in september voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Monolith Soft brengt volgend jaar een vervolg uit van Xenoblade. Het verhaal van Xenoblade Chronicles 3 gaat door op dat van de eerste twee games, maar heeft nieuwe personages.

De ontwikkelaar kondigde de game donderdag samen met Nintendo aan. Xenoblade Chronicles komt in september van dit jaar uit voor de Switch. Monolith heeft een trailer van de game uitgebracht. Daarin is te zien dat het verhaal doorgaat in de werelden van de originele Xenoblade Chronicles en het vervolg daarvan.

Net als in Xenoblade Chronicles 2 wisselen de spelers opnieuw van personages. In de trailer zijn twee nieuwe personages te zien, die volgens Nintendo Noah en Mio heten. In de trailer is ook te zien hoe de klassieke thirdperson-rpg zich in een open wereld afspeelt. Spelers lopen door werelden met grote constructies en enorme monsters, en gebruiken magie en zwaarden om te vechten.