Release Xenoblade Chronicles 3 is vervroegd naar 29 juli

Meestal wordt een game uitgesteld als er nieuws komt over de releasedatum van een aankomende titel, maar Xenoblade Chronicles 3 komt eerder uit dan gepland. De game verschijnt op 29 juli voor de Nintendo Switch.

Nintendo maakt op Twitter bekend dat Xenoblade Chronicles 3 eerder verschijnt dan verwacht. Ontwikkelaar Monolith Soft levert de game al in de zomer af. Het is het derde deel in de serie en gaat verder met het verhaal uit de eerste twee delen.

In februari maakten Nintendo en de ontwikkelaar nog bekend dat de game in september zou verschijnen. Toen werd er al iets vertelt over het verhaal en de personages in het spel. In een nieuwe trailer laat Nintendo iets meer zien van het gevechtssysteem in de game.