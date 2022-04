Blizzard kondigt World of Warcraft-uitbreiding Dragonflight aan

Blizzard heeft de nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft aangekondigd. De nieuwe uitbreiding heet Dragonflight en neemt spelers terug naar Azeroth. Daar kunnen spelers een nieuw gebied genaamd de Dragon Isles verkennen en met een nieuwe class en ras spelen.

Tijdens een online presentatie heeft Blizzard een nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft aangekondigd. World of Warcraft: Dragonflight is de negende uitbreiding voor de mmorpg die in 2004 verscheen. In een cinematic-trailer leidt Blizzard het nieuwe verhaal van World of Warcraft: Dragonflight in.

De uitbreiding voegt een nieuw speelbaar ras toe: de Dracthyr. Dit drakenras kan als enige ras in World of Warcraft de nieuwe class spelen: de Evoker. Deze class combineert verschillende drakenkrachten. Evokers hebben twee specialisaties, een voor healen en een voor ranged dps. Net als het Pandaren-ras, kunnen de Dracthyr zich aansluiten bij zowel de Horde als Alliance.

Ongeacht de class of ras kunnen spelers met een nieuwe functie spelen genaamd Dragon Riding. Spelers kunnen een eigen draak kiezen, waarmee ze vijf nieuwe zones kunnen verkennen. Ook is Blizzard van plan om het profession-systeem en de interface op de schop te gooien. Het bedrijf noemt nog geen releasedatum voor de uitbreiding.

De vorige uitbreiding World of Warcraft: Shadowlands verscheen eind 2020. Deze uitbreiding heeft sinds de release twee grote updates gekregen met nieuwe zones, dungeons en raids. Blizzard heeft in ieder geval nog een kleine patch aangekondigd die moet verschijnen voor de release van de nieuwe uitbreiding. Deze update zal onder andere de mogelijkheid toevoegen voor Horde- en Alliance-spelers om samen te spelen.

Voor World of Warcraft: Classic is ook een nieuwe uitbreiding aangekondigd. World of Warcraft: Wrath of the Lich King zal nog dit jaar naar de klassieke versie van de mmorpg komen.