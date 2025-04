World of Warcraft Classic krijgt Hardcore-realms met permadeath

Blizzard Entertainment gaat Hardcore-realms toevoegen aan World of WarCraft Classic. In dergelijke servers krijgen personages een enkel leven. Als ze omkomen, worden ze een geest. De Hardcore-realms verschijnen 'voor het einde van de zomer'.

Permadeath is de voornaamste nieuwe functie van World of Warcraft Classic Hardcore, schrijft Blizzard. Tegelijk gaan personages niet permanent verloren als ze doodgaan in de game. Spelers kunnen als geest in contact blijven met vrienden en spelers uit hun guild. Het wordt ook mogelijk om het personage gratis over te zetten naar een 'gewone' realm, waarna het weer als normaal gebruikt kan worden.

De Hardcore-servers krijgen een aantal nieuwe regels mee. Zo worden spelers niet langer automatisch geflagd voor pvp als ze een andere speler aanvallen. Spelers moeten de pvp-modus handmatig aanzetten door /pvp te typen. Het is daarnaast niet mogelijk om 'vijandige acties' uit te voeren tegen andere spelers zonder pvp ingeschakeld te hebben. Blizzard voert deze wijziging door om te voorkomen dat spelers onbedoeld een andere speler aanvallen en daarmee gemarkeerd worden voor pvp. Quests die spelers automatisch aanmerken voor pvp, zoals The Attack en The Missing Diplomat, doen dat niet langer.

Verder zijn pvp-battlegrounds en alle pvp-battlemasters volledig uitgeschakeld. Spelers kunnen nog steeds deelnemen aan Wargames, maar krijgen daar geen honor of reputatie voor. Blizzard denkt dat spelers te defensief zullen spelen als ze deelnemen aan pvp-modi met een permadeathpersonage, ook omdat de beloningen van bepaalde facties erg krachtig zijn. Verder moeten spelers onder level 60 tot 24 uur wachten voordat ze opnieuw deel kunnen nemen aan bepaalde dungeons en worden de buff- en debufflimieten uitgeschakeld. De game krijgt daarnaast een nieuwe functie voor Hardcore-realms: Duel to the Death. Spelers kunnen elkaar daarmee uitdagen voor een duel. De winnaar krijgt een trofee en een buff. Het personage van de verliezer is permanent dood, maar kan dus worden overgezet naar een gewone realm.