Blizzard onthult roadmap World of Warcraft Dragonflight voor 2023

Blizzard maakt bekend wat de plannen zijn voor volgend jaar met World of Warcraft. Op 28 november is de nieuwe uitbreiding Dragonflight verschenen voor de mmorpg en in het komende jaar kunnen spelers in totaal zes updates verwachten.

World of Warcraft krijgt volgend jaar in totaal zes contentupdates schrijft Blizzard op zijn website. Het gaat om twee grote updates die een nieuwe raid en zone toevoegen aan de game. Daarnaast zijn er vier kleinere contentupdates gepland voor 2023, die nieuwe events, cosmetische items en dungeons toevoegen.

World of Warcraft-spelers kunnen de eerste patch begin volgend jaar verwachten. Update 10.0.5 voegt de Trading Post toe, die spelers elke maand nieuwe items laat verzamelen voor hun ingamepersonage. Elke maand komen er nieuwe items in de Trading Post en verdwijnen de items van vorige maand.

In het voorjaar volgt de eerste grote update. De 10.1-update voegt een nieuwe zone en raid toe aan de game. Ook begint dan het nieuwe seizoen voor PvP-spelers en komt er een nieuwe pool aan Mythic+-dungeons beschikbaar. Voor de zomer is er een nieuwe megadungeon gepland, vergelijkbaar met de Mechagon- en Tezavesh-dungeon uit respectievelijk Battle for Azeroth en Shadowlands. Eind 2023 moet update 10.2 verschijnen, met opnieuw een raid en nieuw gebied.

Blizzard schrijft dat het met deze planning terug wil naar de cadans van de Legion-uitbreiding en de studio streeft naar een updatecadans van elf weken. Bij de vorige uitbreiding, Shadowlands, kreeg Blizzard veel kritiek van spelers omdat er veel tijd tussen contentupdates zat. Daarin wil Blizzard verandering brengen met deze nieuwe planning.

De roadmap voor 2023 gaat over World of Warcraft Retail en staat los van de plannen voor World of Warcraft Classic. Voor de Classic-versie van de achttien jaar oude mmo is dit jaar de uitbreiding Wrath of the Lich King verschenen.