Gemeenten en overheid willen onderzoek naar meer financiering voor cybersecurity

Nederlandse gemeentes en de Rijksoverheid hebben een convenant ondertekend waarin maatregelen staan beschreven om gemeentes beter digitaal te beveiligen. In de lijst staat welke organisatie welke verantwoordelijkheid draagt, maar er wordt nog onderhandeld over financiering.

Het convenant is afgesloten door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering. Het convenant is bedoeld om zwakke punten in het cybersecuritybeleid van gemeenten in kaart te brengen en hoe er aan die punten moet worden gewerkt. Daarbij zijn drie belangrijke punten opgenomen. Het eerste punt gaat over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zoals de Rijksoverheid en de gemeenten zelf. Het tweede gaat over hoe gemeenten burgers en de overheid op de hoogte moeten houden over beveiliging. In het convenant staat bijvoorbeeld opgenomen dat gemeenten straks expliciet worden opgenomen in de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie die eerder dit jaar uitkwam en dat alle cybersecurityobstakels door alle drie de partijen in kaart worden gebracht. Ook staat in het convenant opgenomen dat er een evaluatie van het proces plaatsvindt voor het eind van het volgend jaar.

Het derde en mogelijk belangrijkste punt gaat over geld. In het convenant is opgenomen dat er een nieuw onderzoek wordt gestart naar wie er moet betalen voor welk onderdeel. Daaruit komt een plan voor een 'structurele financiering' voor gemeenten om hun security op orde te krijgen.

Gemeenten blijken steeds vaker een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cybercrime. Er zijn bij gemeentelijke instellingen vaak veel persoonsgegevens te vinden en de impact van ict-afsluiting is vaak groot. Dat maakt het afpersen via ransomware interessant voor cybercriminelen. Bovendien hebben gemeenten vaak een ondermaats budget met weinig ruimte om aan beveiliging uit te geven.