Belgische politie komt met app voor informatievoorziening aan burgers

De Belgische federale politie introduceert een app waarmee burgers makkelijker informatie kunnen terugvinden. De app heet MyPolice-Belgium en is gebouwd in samenwerking met de Epitech-hogeschool.

In de app kan volgens de politie lokaal en federaal nieuws bekeken worden. De zones voor het lokale nieuws zijn gekoppeld aan de website van de politie. Ook is er informatie te vinden over vermiste en gezochte personen, noodnummers voor politie, brandweer en ambulance en is er een link naar het formulier om online aangifte te doen.

In de app kan geen aangifte worden gedaan of contact gelegd worden met de politie. De app is volgens de politie ook niet bedoeld om de bestaande website te vervangen. Het is een aanvulling op de informatievoorziening van de politie.

MyPolice-Belgium is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Iedereen kan de app downloaden via de PlayStore of App Store. Voor het gebruik van de app is geen account nodig.

Niet alleen in België wordt er door de politie naar nieuwe manieren gekeken om contact te leggen met burgers. Zo kondigde de Nederlandse politie eerder deze week aan dat chatbot Wout binnenkort ook aangiftes kan opnemen.