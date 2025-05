Politie stuurt als waarschuwing bulk-sms'jes naar contacten drugsdealers

De Nederlandse politie heeft op vrijdag 30 december een sms verstuurd naar bijna 1000 contacten die in de telefoons van 'vermoedelijke drugsdealers' werden aangetroffen. De sms'en zouden vooral naar jongeren van tussen de 17 en 23 jaar zijn gestuurd.

De politie nam in samenspraak met het Openbaar Ministerie het initiatief om aangetroffen klanten van de drugsdealers 'bewust te maken van de wereld achter hun drugsgebruik'. De sms stelt volgens de politie ook de vraag 'hoe ze hun eigen grens bewaken'. Door, wat de politie een 'sms-bom' noemt, te versturen zouden de recreatieve drugsgebruikers geconfronteerd moeten worden met de 'wereld van criminaliteit, geweld, bedreiging en afpersing' die achter het drugsgebruik schuilgaat.

In de sms naar klanten van de drugsdealers schreef de politie de leus: “Welke keuzes maak jij?” Verder wordt er met een link naar een informatiewebsite geprobeerd om de eventuele klanten van de drugsdealers van meer informatie te voorzien over drugsgebruik.

De nummers van de jongeren werden in telefoons van twee vermeende drugsdealers aangetroffen. Deze twee verdachten zitten nog in voorarrest na hun arrestatie in november van dit jaar. De personen die een sms hebben ontvangen worden verder niet vervolgd en zijn ook niet geregistreerd in het politiesysteem.

Update, 21.35 uur: Verduidelijking over de ontvangers van de sms is aan het artikel toegevoegd.