Nederlandse politie zet in aanloop naar jaarwisseling drones in voor handhaving

De Nederlandse politie gaat tijdens de jaarwisseling drones inzetten om toezicht te houden. De politie wil daarmee 'relschoppers en vandalen volgen.' Eerder werden er succesvolle experimenten met drones gehouden.

Dat schrijft de politie. De drones worden niet alleen tijdens de jaarwisseling ingezet, maar ook in aanloop daarnaar. De politie maakt daarbij gebruik van kennis die de afgelopen jaren in verschillende gemeenten is opgedaan. De drones worden ingezet om relschoppers en vandalen te volgen. "We kunnen daarmee heel snel zien waar iets staat te gebeuren en daarop anticiperen", zegt landelijk coördinator Jaarwisseling Peije de Meij van de politie.

De politie heeft het afgelopen jaar vaak geëxperimenteerd met de inzet van drones voor toezicht. Eind 2020 zei de politie al tientallen nieuwe drones te kopen om toezicht te houden. De drones worden met name ingezet bij verkeersongevallen en bij ordehandhaving, zoals nu ook de bedoeling is. Niet alleen de Nationale Politie, maar ook regionale korpsen experimenteren daarmee. Het gaat in de meeste gevallen om simpele, commerciële drones zoals die van DJI. Het gebruik daarvan is omstreden, omdat de politie 'niet kan uitsluiten' dat data van Nederlandse burgers op servers van de Chinese fabrikant belandt.