Nederlandse leger schaft slimme richtkijker aan voor het neerhalen van drones

Het Nederlandse leger heeft een slimme richtkijker voor op aanvalsgeweren aangeschaft van het Israëlische bedrijf Smart Shooter die op een paar honderd meter afstand kleine drones kan herkennen, volgen en neerhalen met behulp van objectherkenning en lasers.

Het systeem, dat Smash AD heet, wordt bevestigd op een aanvalsgeweer, zoals de door de landmacht gebruikte Colt C7, en helpt een militair met het raken van een voorbijvliegende kleine drone tot 250 meter nauwkeurig overdag, en kan ook in het donker drones herkennen. De landmacht test het systeem al sinds oktober 2020 en heeft nu een bestelling geplaatst. In een video uit maart vorig jaar laat Smart Shooter die test zien.

Het slimme richtsysteem kan worden gebruikt voor het herkennen van en richten op allerlei objecten en mensen, maar de versie die de Koninklijke Landmacht heeft aangeschaft, is speciaal bedoeld voor het neerhalen van kleine, laagvliegende drones, schrijft de landmacht in een adviesrapport van juli vorig jaar. De landmacht schrijft dat de fabrikant het middel ook adverteert voor 'gebruik tegen vijandig personeel', maar dat het leger goedkeuring voor de richtkijker heeft aangevraagd om te gebruiken tegen onbemande vliegtuigen.

In een persbericht schrijft het Israëlische bedrijf dat het Nederlandse leger het richtmiddel aangeschaft heeft om militairen, kampen en strategische infrastructuur te beschermen tegen een groeiende dreiging van drones. In verschillende oorlogsgebieden worden in toenemende mate consumentendrones, zoals omgebouwde DJI-drones en radiografisch bestuurbare vliegtuigjes, voorzien van kleine explosieven om aanslagen te plegen, schreef Defensie in 2020.

Defensie doet sinds 2011 onderzoek naar de bestrijding van drones, schreef voormalig minister van Defensie Ank Bijleveld in 2019 na Kamervragen. Daarvoor werd in 2018 een speciaal anti-droneteam opgericht waarin Defensie samenwerkt met de politie voor de bestrijding van drones. In 2019 zette Defensie samen met een aantal andere partijen in op een lasersysteem om drones neer te halen. Het lasersysteem verstoort de radiofrequentie van de drone, waardoor deze neerstort.

Het nieuwe systeem werkt anders: militairen halen drones uit de lucht door deze kapot te schieten en de richtkijker helpt met richten. Het systeem is voorzien van een laserafstandmeter, een blokkeermechanisme voor de trekker en een display met objectherkenning. Die herkenning is getraind op het herkennen van drones, ook op grotere afstanden tot 250 meter, en is ook voorzien van nachtzicht voor het spotten van drones in het donker, al is in het donker het bereik wel kleiner.

Als de richtkijker een 'lock' heeft op de drone, vuurt het systeem zelfstandig. De militair moet de trekker overhalen om de lock vast te stellen. Beelden van testen die uitgevoerd zijn op het schietterrein bij 't Harde laten zien dat militairen met het systeem in staat zijn geweest om zelfs kleine Mavic Mini-drones uit de lucht te halen, naast Phantom-, Inspire- en Mavic-drones.

Nederland is niet de eerste die interesse toont in het systeem van Smart Shooter. De Amerikaanse marine schafte het systeem in oktober vorig jaar aan, andere Europese landen testen het systeem ook.