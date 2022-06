Shuttle brengt barebone op basis van Intel H510-chipset in XPC-serie uit

Shuttle heeft een barebone-mini-pc uitgebracht met ondersteuning voor tiende en elfde generatie Intel Core-cpus. De Shuttle Barebone SH510R4 hoort in de XPC-cubeserie van het merk en heeft ruimte voor drie drives en een NVMe-ssd, en is gebaseerd op de Intel H510-chipset.

De barebone heeft een formaat van 32,9x21,6x19cm en is gemaakt van aluminium. Het chassis heeft ruimte voor twee 3,5"-drives en een 5,25"-drive, is voorzien van een PCIe 4.0 x16-slot, een PCIe 3.0-slot en twee M.2-slots. Er is ruimte voor maximaal 64GB geheugen via twee geheugenslots. De Shuttle XPC Barebone SH510R4 is gebaseerd op de Intel 510-chipset en ondersteunt tiende en elfde generatie Intel Core-processors, met een LGA1200-socket en maximaal 125W TDP. De kast is voorzien van een ingebouwde 80 Plus 300W-voeding en is voorzien van Shuttles eigen ontworpen heatpipesysteem voor koeling.

Aan de achterkant van de case zitten een HDMI 2.0b-poort, een DisplayPort 1.4-poort en een VGA-poort, waardoor twee 4K-schermen tegelijk aangesloten kunnen worden. Aan de voorkant zit boven twee USB-A-poorten en een microfoon- en hoofdtelefooningang, een doorzichtig plexiglas paneel waar een vel papier achter geplaatst kan worden om de kast een persoonlijk tintje te geven. Shuttle heeft een aantal losse accessoires uitgebracht voor de kast, waaronder een 2,5"-drivehouder, een WLAN- en bluetoothmodule, een COM-portadapter en een kabel voor het op afstand aan- en uitzetten van de mini-pc.

Shuttle brengt de barebonekast op de markt voor een adviesprijs van 335 euro, maar bij verschillende webshops is hij te koop voor tussen de 365 en 389 euro.