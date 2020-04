Nederlandse politie zet voor het eerst kabeldrone in

De Nederlandse politie heeft het afgelopen weekend voor het eerst een kabeldrone ingezet. Deze kunnen aanzienlijk langer in de lucht blijven dan drones met accu's en de politie kan daardoor plekken langdurig in de gaten houden.

De politie zette de kabeldrone in bij Kinderdijk, bij Rotterdam. De reden van de inzet meldt de politie niet, maar aangezien de molens bij Kinderdijk een toeristische trekpleister zijn, is het waarschijnlijk dat de politie wilde monitoren of er niet te veel mensen kwamen en de coronamaatregelen wel nageleefd werden. "Langdurig beeld zonder een accuwissel is voor dit soort klussen ideaal. De meldkamer kan met ons meekijken", aldus de politie.

De politie meldde vorige week al dat de eerste collega's volledig opgeleid waren voor het gebruik van de kabeldrones. Daarbij liet de politie weten dat de drone een hoogte van zo'n 70 meter kan bereiken. Drones zonder kabel halen een veel grotere hoogte, maar vliegen dan op een accu met een beperkte vliegduur.

Het gebruik van drones door de politie is niet nieuw. Dat doet de politie al enkele jaren en voordat het zijn eigen drones had, was er al een samenwerkingsverband met defensie, om het zogenaamde Raven mini unmanned aerial system in te zetten. Dat stelt de politie op de themapagina onbemande vliegtuigen op Politie.nl. Deze Ravens hebben nachtzichtcamera's, een bereik van tien kilometer en een snelheid van maximaal 98 kilometer per uur.

Naast de politie en defensie worden drones bijvoorbeeld ook gebruikt door gemeentes voor verkeersonderzoek, door de NS voor de inspectie van stations en door de brandweer voor brandbestrijding, de opsporing van vermiste personen en drenkelingen.