Nederlandse defensie test gooibare verkenningsrobots

Het Ministerie van Defensie heeft tien Throwabots in ontvangst genomen van een Nederlandse start-up. Het zijn kleine, robuuste, op afstand bestuurbare robots met een microfoon en een camera, waarmee gegooid kan worden. Defensie gaat de robots testen.

Defensie gaat onderzoeken hoe de gooibare robot de veiligheid van personeel in potentieel gevaarlijke gebieden kan verbeteren. De Throwabots zijn relatief eenvoudig en deels gemaakt van 3d-geprinte materialen. Het is de bedoeling dat er meerdere robots voorhanden zijn en dat ze waar nodig als wegwerpvoorwerp gebruikt kunnen worden.

Op een afstandbediening is het beeld van de camera van de Throwabot te zien en ook het geluid van de microfoon is te horen. Defensie gaat de Throwabots testen als verkenningsrobot en kijken of deze het omgevingsbewustzijn van personeel kunnen verhogen bij operaties in verstedelijkte gebieden. Dat zou bij kunnen dragen aan een verhoogde veiligheid van militairen.

De Throwabot is bedacht door Danny Hameeteman, hij is Mechatronics Design Engineer bij TMC, een Eindhovens bedrijf dat start-ups ondersteunt. Het idee voor de Throwabot ontstond zo'n vier jaar geleden. Vorig jaar werd een ontwikkeltraject opgestart met het Ministerie van Defensie en nu zijn tien stuks van de robot overhandigd voor een testfase.

Volgens Hameeteman zijn er vergelijkbare robots op de markt, maar die zijn veelal duur en zouden daardoor niet gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. Het team dat aan Throwabot werkt, bestaat uit zes vaste werknemers. Met twee anderen richtte Hameeteman in 2019 de start-up Sita Robotics op.