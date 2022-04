Amsterdam start kort geding tegen Parkeerwekker-app die scanauto's detecteert

De Gemeente Amsterdam begint een kort geding tegen Parkeerwekker. Overleg met de makers van de app heeft niets opgeleverd. De app wordt gebruikt om te waarschuwen voor scanauto's van de gemeente, die ingezet worden om parkeerbeleid te handhaven.

Parkeerwekker laat weten dat de uitspraak in de kortgedingzaak in december of januari zal volgen. Het gaat dan dus om een voorlopige uitspraak, waar uiteindelijk over verder geprocedeerd kan worden, al zal een uitspraak wel direct gevolgen kunnen hebben. De eigenaar van Parkeerwekker, Luis Roman, zegt tegen Het Parool dat hij het niet eens is met de visie van de gemeente en dat hij geen idee heeft wat hij kan verwachten van de uitspraak.

De gemeente is van mening dat de app aanzet tot het omzeilen van parkeerkosten en daarmee aanzet tot belastingontduiking. Ook ziet Amsterdam privacyschending in het gebruik van de app. De gemeente wil dan ook dat de activiteiten worden gestaakt.

De Parkeerwekker-app gebruikt beelden van dashcams van gebruikers, waarmee scanauto's zijn te ontdekken. Zodra dat gebeurt, stuurt Parkeerwekker een pushmelding naar de gebruiker, die dan vervolgens kan betalen voor het parkeren. Tussen het scannen en het uitschrijven van een boete zit een periode van vijf minuten waarin de gebruiker alsnog kan betalen.

Parkeerwekker gaf eerder al aan dat het niet wil stoppen en stelt dat het bedrijf een probleem oplost door frustraties over 'onnodige boetes' weg te nemen. Het bedrijf zegt met deze dienst vooral in te spelen op de 'vergeetachtige automobilisten' en geeft aan de hoop te hebben dat wordt bewerkstelligd dat het vergeten van het kopen van een parkeerkaartje tot het verleden zal behoren. Het idee is dus dat dit wordt bereikt doordat de app een notificatie geeft als een scanauto van het parkeerbeheer van de gemeente langs een auto van een Parkeerwekker-gebruiker rijdt. De twee partijen hebben overleg gevoerd, maar dat heeft tot niets geleid.