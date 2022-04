Gears 5: Hivebusters-verhaaluitbreiding komt volgende week uit

Microsoft brengt op 15 december Gears 5: Hivebusters uit. Het gaat om een uitbreiding van de singleplayercampagne. De dlc is te koop voor 20 euro, maar Game Pass Ultimate-abonnees krijgen de uitbreiding gratis.

In de Hivebusters-uitbreiding nemen spelers de rol aan van Lahni, Keegan en Mac, personages die eerder in de Escape-modus van Gears 5 zijn verschenen. De drie vormen samen de Scorpio Squad en hebben de missie om samen een Swarm-hive te vernietigen. De campagne-uitbreiding speelt zich af op de vulkanische Galangi-eilanden en duurt volgens de makers drie uur.

Het is mogelijk om de uitbreiding in co-op te spelen met maximaal drie spelers. Dat kan lokaal met split-screen of online. De uitbreiding geeft spelers ook voor het eerst toegang tot Ultimate Abilities in de verhaalmodus. Verder zijn er zestien nieuwe Achievements toegevoegd.

Net als Gears 5 zelf heeft de uitbreiding grafische verbeteringen voor de Xbox Series X en S. De dlc is ook speelbaar op de Xbox One en One X. Gears 5: Hivebusters is te koop in de Microsoft Store en op Steam. Spelers moeten ook de basisgame hebben om de uitbreiding te kunnen spelen.

Gears 5 is een titel van Microsofts eigen Xbox Game Studios en daarmee dus ook inbegrepen bij het Game Pass-abonnement. Hoewel alle eigen Microsoft-titels bij het abonnement zitten, geldt dat niet voor dlc en uitbreidingen. Voor Gears 5: Hivebusters maakt Microsoft dus een uitzondering. De uitbreiding is enkel gratis beschikbaar als onderdeel van Game Pass Ultimate, de duurste abonnementsvorm die 13 euro per maand kost.