Je hebt het misschien niet meegekregen, maar er is een kleine prijzenslag gaande. Dit keer niet in de supermarkt, maar online. Uitgever 2K Games schiet daarbij opzichtig met scherp richting Microsoft. Wat is er aan de hand? Microsoft kondigde tijdens de E3 van 2017 Gears Tactics aan, een game in het Gears of War-universum. De gameplay van de nieuwe titel lijkt sterk op die van de recente Xcom-games van 2K. Gears Tactics is al jaren in ontwikkeling en ook is al geruime tijd bekend dat de game deze week in de winkel zou liggen. En wat doet 2K vervolgens? Het maakt een geheel nieuwe Xcom, houdt de ontwikkeling daarvan volledig onder de radar en zet hem doodleuk drie dagen eerder al op Steam, voor een belachelijk lage prijs.

Het nieuwe Xcom: Chimera Squad kost tijdelijk welgeteld 10 euro. Vanaf 1 mei vraagt 2K Games er 20 euro voor. Dat is heel wat anders dan de 70 euro die Microsoft rekent voor Gears Tactics. Al moet daarbij aangetekend worden dat de game via de Xbox Game Pass veel goedkoper te krijgen is. De vraag welke van de twee games beter is, gaan we hier niet beantwoorden. Wel de vraag of Gears Tactics een goede aankoop is.

Terug in de tijd

Laten we een stapje terug doen en eerst uitleggen wat Gears Tactics is. Het gaat hier om een opvallend afwijkende Gears-game die echter wel in de verhaallijn van de serie past. Je gaat terug in de tijd en maakt kennis met een nieuwe hoofdpersoon: Gabe Diaz. Die achternaam zal je wellicht bekend voorkomen: Gabe is de vader van Kait Diaz, die de hoofdrol speelde in Gears 5. Om een beeld te schetsen: Tactics speelt zich twaalf jaar eerder af dan het oorspronkelijke Gears of War. We zijn op de planeet Sera, de Locust Wars zijn net begonnen, de Coalition of Ordered Governments bestaat al en heeft ook al Gears in dienst, maar oude bekenden als Marcus Fenix, Dom Santiago en Damon Baird zijn nog niet in beeld. Augustus Cole wel. Als je de game vooraf bestelt, duikt hij op in de game.