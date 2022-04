Gamestreaming via Game Pass Ultimate komt in voorjaar 2021 naar iOS en pc

Microsoft gaat de bèta van cloudgaming via het Game Pass Ultimate-abonnement in het voorjaar van 2021 uitbreiden naar Windows-pc's en iOS. Momenteel is het al mogelijk om games te streamen via het abonnement, maar dat werkt vooralsnog alleen op Android.

Cloudgaming wordt geïntegreerd in de Xbox-app voor Windows, maar zal ook werken in browsers. Bij iOS zal gamen via de cloud alleen werken via de browser; Apple staat Microsoft niet toe om een app daarvoor uit te brengen. Eerder werd al duidelijk dat Microsoft aan een webversie werkt.

Wanneer het precies mogelijk is om games vanaf Microsoft-servers te streamen naar Windows-pc's of iOS-apparaten is nog niet duidelijk. Microsoft geeft alleen aan dat het hier in de lente van 2021 mee gaat beginnen. Het gaat om dezelfde streamingfunctionaliteit die sinds september beschikbaar is voor Android als onderdeel van het Game Pass Ultimate-abonnement. Hoewel alle abonnees daar gebruik van kunnen maken, noemt Microsoft dit nog een bèta.

Microsoft spreekt in zijn aankondiging niet over gamestreaming op Xbox-consoles. Gebruikers spreken die wens uit, omdat ze dan games zouden kunnen uitproberen zonder dat ze tientallen gigabytes hoeven te downloaden. Microsoft gaf eerder wel aan dat dit 'op de lijst' staat.

In de blogpost gaat Microsoft verder in op het succes van Game Pass en de Xbox Series X en S, maar concrete verkoopcijfers noemt de fabrikant niet. Microsoft zegt dat de 'betrokkenheid' van Game Pass-abonnees in november ruimschoots is verdubbeld en dat gebruikers samen 1,6 miljoen games hebben geüpgraded naar Xbox Series X- en S-varianten via Smart Delivery. Volgens Microsoft speelt 40 procent van de mensen die voor het eerst een Xbox hebben aangeschaft op de Xbox Series S.