'Microsoft werkt aan webversie xCloud-gamestreamingdienst voor iPhones en iPads'

Microsoft werkt waarschijnlijk aan een webversie van zijn xCloud-gamestreamingdienst, die valt binnen het Game Pass-abonnement, om het streamen van games mogelijk te maken op iPhones en iPads. De app mag de App Store niet in van Apple.

De webversie moet volgend jaar beschikbaar zijn, zei Microsoft-topman Phil Spencer volgens Business Insider tijdens een intern evenement. The Verge heeft hetzelfde gehoord van diverse bronnen. Apple en Microsoft hebben niet gereageerd op het verschijnen van de informatie.

Met een webversie zouden gebruikers games kunnen streamen via de Microsoft-dienst via de browser, in plaats van een app. Apple kan de release van een website die benaderbaar is via Safari of een andere browser op iOS niet tegenhouden, omdat die niet in de App Store verschijnt.

Apple wil gamestreamingdiensten niet toestaan in de App Store, omdat het bedrijf alle afzonderlijke games wil keuren voor gebruikers ze kunnen spelen om naar eigen zeggen de App Store veilig te houden voor gebruikers. Bij films en muziek hoeft dat niet, waardoor diensten als Netflix en Spotify wel in de App Store beschikbaar zijn. Ook Apples eigen gamedienst Arcade is beschikbaar op iOS, net als diensten om beeld van een eigen console te streamen.

Een ontwikkelaar maakte al een browser om via Google Stadia te spelen op iOS-apparaten. Apple heeft vaker eigen diensten bevoordeeld met App Store-regels en concurrenten gedwarsboomd door de willekeur van die regels, aldus een oud-topman die verantwoordelijk was voor de App Store tussen 2009 en 2016.