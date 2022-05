Google maakt abonnement voor Android-games beschikbaar in Benelux

Het Google Play Pass-abonnement komt naar Nederland en België. Play Pass kost 5 euro per maand, of 30 euro per jaar. Via het abonnement krijgen leden toegang tot 'honderden games en apps' zonder advertenties of microtransacties.

Google Play Pass is sinds vorig jaar beschikbaar in de Verenigde Staten en een aantal andere gebieden. Google breidt het abonnement uit naar 24 nieuwe landen, waaronder Nederland en België. Alle toegevoegde landen en instructies staan op de supportpagina.

Play Pass is Googles variant op Apple Arcade. Het gaat om een abonnement waarbij gebruikers maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betalen om toegang te krijgen tot een selectie aan games en apps. De selectie wordt geregeld aangevuld. Het abonnement ondersteunt gezinsgroepen. Beheerders kunnen de toegang tot Play Pas met maximaal vijf gezinsleden delen.

De games die beschikbaar zijn via Play Pass bevatten geen advertenties, microtransacties of andere in-gameaankopen. Het volledige aanbod is te zien via Android-apparaten. Op een promotiesite toont Google dat onder andere Star Wars: Kotor, Timbleweed Park. Limbo, Bridge Constructor Portal, Teslagrad, This War of Mine en Terraria onderdeel zijn van het abonnement. Die games zijn ook los te koop in de Play Store.

Gebruikers hebben een Android 4.4-toestel nodig om van Play Pass gebruik te kunnen maken. Het abonnement is af te sluiten via het hamburgermenu in de Google Play-app. Op het moment van schrijven is het abonnement nog niet voor alle gebruikers zichtbaar, blijkt uit een steekproef van Tweakers.