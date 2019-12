Apple begint met aanbieden jaarabonnement op gamedienst Arcade

Apple is begonnen met het aanbieden van een jaarabonnement voor zijn gamdienst Arcade. Daarbij daalt de prijs van 4,99 euro per maand tot 4,17 euro per maand. Apple zette zijn gamedienst dit najaar live.

Apple biedt Arcade aan voor 50 euro per jaar, de prijs van tien maandabonnementen, meldt iFun.de. Het is voor zover bekend voor het eerst dat er een langduriger abonnement is voor de gamedienst, dat daarmee 4,17 euro per maand kost in plaats van 4,99 euro. Arcade ging dit najaar live en biedt gebruikers de mogelijkheid om een beperkt aantal games kosteloos te spelen. De games hebben geen in-game aankopen, maar zijn dankzij het abonnement in hun geheel speelbaar.

Er zijn inmiddels rond honderd spellen voor Arcade. De afgelopen maand lang het aantal toevoegingen lager dan in de weken na de release van de dienst. Apple Arcade kwam medio september uit, en bevatte toen een totaal aantal van 54 games. De versie voor macOS kwam in oktober uit.