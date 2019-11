Apple Arcade bereikt aanbod van 100 games

Abonnees van Apple Arcade hebben inmiddels de keuze uit 100 games. Apple bereikte dit aantal door onlangs een reeks nieuwe games toe te voegen. De gamedienst kwam bijna twee maanden geleden uit, en kost 5 euro per maand voor onbeperkte toegang.

Engadget merkte op dat Apple onlangs een aantal nieuwe games aan de catalogus heeft toegevoegd. Het gaat daarbij om Sociable Soccer, UFO on Tape: First Contact, Takeshi & Hiroshi, Guildlings, Discolored en Marble It Up: Mayhem. Met deze games komt het totaal aantal op 100. Op zijn website adverteert Apple inmiddels ook al met een aanbod van '100+ games', die deze herfst beschikbaar moeten zijn.

Met een catalogus van 100 games heeft Apple het aanbod in twee maanden tijd bijna verdubbeld. Apple Arcade kwam namelijk medio september uit, en bevatte toen een totaal aantal van 54 games. De gamedienst kost 5 euro per maand, en abonnees kunnen ongelimiteerd games downloaden en spelen via iOS, iPadOS, macOS en tvOS. De games hebben geen in-appaankopen.