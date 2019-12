Google wijzigt interface Maps op Android

Google is bezig met het wijzigen van de gebruikersinterface van zijn Maps-app op Android. Het menu aan de linkerzijkant van het scherm verdwijnt ten gunste van extra opties onder de profielfoto en extra tabbladen onderin het scherm.

Het gaat om een serverside verandering, dus gebruikers kunnen het niet zelf oproepen, meldt El Androide Libre. Het 'hamburgermenu' verdwijnt met de nieuwe interface. De For You-tab verdwijnt onder uit beeld, ten gunste van opties voor opgeslagen plaatsen en een optie om eigen reviews en andere dingen te posten.

Veel van de opties zitten nu ook in het menu dat gebruikers kunnen oproepen door op de eigen profielfoto te klikken, meldt Android Police. Enkele opties ontbreken nu ook, waaronder die om plaatsen die ontbreken door te geven aan Google.

Vermoedelijk brengt Google de wijziging aan om het zijmenu te kunnen verwijderen. Die zit in de weg bij de navigatie met gebaren op Android 10, omdat die werkt met gebaren vanaf de linker- of rechterzijkant. Met hetzelfde gebaar openen gebruikers het huidige zijmenu in Google Maps.