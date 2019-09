Google brengt Play Pass-abonnementsdienst voor ruim 350 apps en games uit in VS

Google brengt deze week zijn Play Pass officieel uit in de VS; andere landen volgen binnenkort. Het is een abonnementsdienst voor games en apps uit de Play Store, waarbij gebruikers voor een vast bedrag per maand toegang hebben tot ruim 350 games en apps voor Android.

Google schrijft dat een abonnement betekent dat deze ruim 350 apps geheel ontgrendeld en gratis beschikbaar zijn in de Play Store. De apps die onder het abonnement vallen worden aangemerkt met een Play Pass-symbooltje, maar voor abonnees is in de Play Store ook een apart Play Pass-tabblad aangemaakt om de content eenvoudiger te vinden. Een Play Pass-abonnement is te delen met vijf andere familieleden.

Kenmerkend aan de abonnementsdienst is dat er geen advertenties en geen in-appaankopen zijn, waarmee Google Play Pass lijkt op het onlangs beschikbaar gekomen Apple Arcade. Ook wat de kosten betreft ontlopen de twee diensten elkaar nauwelijks: Apple Arcade kost 5 euro per maand en Google Play Pass 5 dollar per maand, al kost een abonnement in de eerste twaalf maanden 2 dollar per maand. De belangrijkste verschillen zijn dat het bij Google Play Pass niet om exclusieve apps gaat en dat de collectie niet enkel uit games bestaat.

De collectie met apps en games die onder het abonnement vallen zijn onder meer bekende titels als Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic en AccuWeather, maar er zitten ook de nodige minder bekende apps en games tussen. Google zegt dat er elke maand nieuwe titels bij komen.

De Play Pass-dienst, die eerder al getest werd, komt ergens deze week beschikbaar in de Verenigde Staten en is binnenkort ook beschikbaar in andere landen. Google meldt niet om welke andere landen het precies gaat en wanneer de dienst in die landen uitkomt.