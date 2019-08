Google test abonnementsdienst voor mobiele apps en games uit Play Store

Google is bezig met het testen van Play Pass, een abonnementsdienst voor Android-apps uit de Play Store. Dat heeft een woordvoerder van de zoekgigant aan de website Android Police bevestigd. Het aanbod lijkt vooral uit een verzameling games te gaan bestaan.

Android Police heeft screenshots van een gebruiker ontvangen waarop is te zien dat de Google Play Pass-dienst vijf dollar per maand gaat kosten. In een beschrijving op een van de screenshots staat dat de dienst toegang geeft tot honderden premium-apps en games, zonder dat er sprake is van advertenties of in-app aankopen. De te gebruiken apps hoeven niet individueel te worden aangeschaft en de content die normaal via in-app aankopen beschikbaar komt, is standaard ontgrendeld en dus meteen beschikbaar.

Ervan uitgaande dat de screenshots authentiek zijn, kan ook alvast iets gezegd worden over de apps die beschikbaar komen als onderdeel van de Google Play Pass. Zo zijn games als Star Wars: Knights of the Old Republic, Stardew Valley, Marvel Pinball en Limbo te zien. Uit een beschrijving op een van de screenshots blijkt dat de catalogus bestaat uit 'puzzelgames tot premiummuziek-apps en alles ertussenin'. Er wordt ook gesproken over fitnesstrackers en actietitels. Het gaat in totaal om 'honderden toegankelijke apps', al is nog geen volledige lijst bekend. Ook is nog onbekend wanneer de dienst wordt uitgebracht en in welke regio's dat gaat gebeuren.

Vermoedelijk wil Google met de Play Pass tegenwicht bieden aan Apple Arcade. Het bedrijf uit Cupertino kondigde deze abonnementsdienst voor mobiele games eind maart aan en deze moet in het najaar beschikbaar komen. Met Apple Arcade kunnen exclusieve games op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV worden gespeeld voor een vast bedrag per maand en zonder in-game aankopen, al is nog geen prijsinformatie bekend.

Screenshots: Android Police