Eerste boot die onbemand de oceaan moest oversteken kapseist in stormweer

De Mahi One, de Belgische boot die bezig was om onbemand de Atlantische Oceaan over te steken, is in zwaar stormweer gekapseisd. Er is wel nog steeds contact met de boot mogelijk, meldt de Facebook-pagina van Project Mahi. Een team is onderweg om de schade op te nemen.

Het moest de eerste keer worden dat een boot zonder menselijke tussenkomst de Atlantische Oceaan overstak. De Mahi One begon vrijdag aan zijn tocht van de Franse westkust naar Guadeloupe, zo’n 6500 kilometer verderop. Daar zou hij na drie maanden hebben moeten arriveren, maar enkele dagen na vertrek ging het al mis.

De boot kwam dinsdag terecht in een zware storm met golven van meer dan zes meter hoog, staat op de Facebook-pagina van Project Mahi te lezen: "De eerste 24 uur van de storm werden nog goed doorstaan, ook al rolde de boot meerdere malen om. Daarna gaven de sensoren én de boordcamera’s aan dat de boot gekapseisd was en om nog onduidelijke redenen zich niet meer heeft kunnen herstellen, wat normaal gesproken wel moet gebeuren".

Intussen is er een team onderweg naar de Mahi One. Het is nog niet duidelijk of de boot zijn tocht kan hervatten of dat er later een nieuwe oversteekpoging moet worden ondernomen. Mocht de boot verder kunnen varen, dan wordt het in elk geval niet het eerste vaartuig dat volledig autonoom, dus zonder menselijke tussenkomst de oceaan oversteekt.

De Mahi One is het project van vier ingenieurs uit het Belgische Leuven. Het gaat om een vaartuig van vier meter lang en 1,20 meter breed dat aan de bovenkant nagenoeg volledig bedekt is met zonnepanelen en dat wordt bestuurd door software die de ingenieurs zelf ontwikkelden.

Aan de krant De Tijd legden de makers uit dat de boot vier ijkpunten meekrijgt die onderweg gepasseerd moeten worden. Tussen die punten bepaalt de Mahi alles zelf: "Hij voelt de stroming en weet op basis van gps-data wanneer hij van het traject wordt afgeduwd en moet bijsturen". Onderweg verzamelt de Mahi One atmosferische en oceanografische gegevens die via een satellietverbinding naar de website van het project worden geseind.