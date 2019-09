Volkswagen begint met pilot voor productie van eigen accucellen

Volkswagen is in het Duitse Salzgitter begonnen met de productie van eigen accucellen voor elektrische auto's. Het gaat nog om een productielijn die onderdeel is van een pilot, maar dit moet uiteindelijk leiden tot een grote accucelfabriek.

Volgens Frank Blome, de directeur van Volkswagen-onderdeel Center of Excellence for Battery Cells, is deze testproductielijn een belangrijke stap op weg naar een gigafactory in Salzgitter. Deze fabriek valt onder een joint-venture die de Duitse autofabrikant heeft gevormd met de Zweedse accuproducent Northvolt, een start-up van voormalig Tesla-manager Peter Carlsson. De bouw van deze 16GWh-fabriek in Salzgitter moet volgend jaar van start gaan, waarbij de productie eind 2023 of begin 2024 moet zijn opgestart. Begin volgend jaar moet er ook een pilot van start gaan die zich richt op het recyclen van accu's.

In Salzgitter wordt de ontwikkeling, het testen en de pilotproductie samengebracht, waarbij het gaat om lithium-ionaccu's. Daarvoor zijn 300 medewerkers bij Volkswagen in dienst, wat gaandeweg zal worden aangevuld met 700 nieuwe medewerkers voor de joint-venture. Volkswagen steekt 900 miljoen euro in de accuactiviteiten die het gezamenlijk met Northvolt uitvoert en investeert ook 100 miljoen euro in het vergroten van productiekennis en de accuontwikkeling.

Eerder werd er in Duitse media gespeculeerd dat Volkswagens huidige Aziatische leveranciers van accucellen de contracten met de Duitse fabrikant zouden annuleren als Volkswagen een miljard euro zou investeren in een eigen accuproductiefaciliteit in Salzgitter. Thomas Ulbrich, een topman van de autofabrikant, ontkende dat echter. Hij gaf aan dat op basis van getekende contracten met Aziatische leveranciers er tot 2023 in ieder geval genoeg accucellen beschikbaar zijn; wat de situatie daarna is, is nog onzeker. Dat zal mede een rol hebben gespeeld in Volkswagens besluit om ook in te zetten op een eigen productiecapaciteit.