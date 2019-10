Tesla leverde in afgelopen kwartaal recordaantal van 97.000 auto's

Tesla heeft in de afgelopen drie maanden wereldwijd 97.000 auto's geleverd, waarvan 79.600 Model 3's. Niet eerder heeft Tesla zoveel auto's geleverd in een kwartaal. In 2019 zijn tot nu toe al meer Tesla's geleverd dan in heel 2018.

Uit de cijfers die Tesla online heeft gezet blijkt dat er in het afgelopen kwartaal 96.155 auto's zijn geproduceerd. De fabrikant leverde iets meer modellen, omdat het ook gaat om exemplaren die al eerder zijn gemaakt.

Tesla zegt in het derde kwartaal ook een recordaantal orders ontvangen te hebben en daardoor is de verwachting dat ook het vierde kwartaal afgesloten zal worden met een groot aantal leveringen. Tesla heeft begin dit jaar het doel gesteld om 360.000 tot 400.000 auto's te leveren in 2019. Om dat te halen is er nog een recordkwartaal nodig.

Het genoemde aantal leveringen is volgens Tesla een conservatieve schatting; het bedrijf telt leveringen pas als het papierwerk is afgerond en de auto bij de klant staat. Het daadwerkelijke aantal leveringen kan tot 0,5 procent hoger zijn volgens het bedrijf.

De leveringen van Tesla zijn dit jaar flink gestegen door de verkrijgbaarheid van de Tesla Model 3 in meer landen. Onder andere in Nederland is dit nieuwe model zeer populair. Deze week bleek dat er in Nederland in de eerste drie kwartalen van dit jaar 13.587 Model 3's zijn geregistreerd.

Leveringen Productie Leveringen Model 3 Leveringen Model S/X Q1 2019 63.000 77.100 50.900 12.000 Q2 2019 95.200 87.048 77.550 17.650 Q3 2019 97.000 96.155 79.600 17.400 Totaal 255.200 260.303 207.050 47.050