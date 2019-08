Tesla biedt kopers Model S en X opnieuw ongelimiteerd gratis laden aan

Klanten die een Model S of een Model X kopen bij Tesla krijgen de mogelijkheid om ongelimiteerd gratis op te laden bij Superchargers. Enige tijd geleden had Tesla dit juist afgeschaft. Het nieuwe aanbod geldt niet voor kopers van een Model 3.

Tesla maakte het nieuws bekend via een bericht op Twitter. In het korte bericht laat het bedrijf weten dat bij alle nieuwe bestellingen van een Model S of een Model X voortaan ongelimiteerd gratis opladen wordt aangeboden. Dat geldt bij de eigen Superchargers van Tesla. Onduidelijk is of Tesla tegemoet gaat komen aan kopers die pasgeleden hun nieuwe auto hebben besteld.

Voorheen bood Tesla ook al gratis opladen via Superchargers aan voor zijn Model S en Model X. Daar hield het bedrijf echter enige tijd geleden mee op. Mogelijk wordt gratis laden opnieuw geïntroduceerd om de verkopen van de Model S en X een oppepper te geven; waar de Model 3 goed verkoopt, blijven de cijfers van de Model S en X achter.