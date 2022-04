Tesla gaat Model S- en Model X-auto's met versleten eMMC's kosteloos repareren

Tesla heeft de garanties van oudere Model S- en Model X-auto's uitgebreid, waardoor deze auto's die problemen hebben met versleten eMMC-chips onder garantie gerepareerd kunnen worden. Auto's met defecte opslagchips kunnen mogelijk niet meer worden opgeladen.

In een garantiecorrectieprogramma zegt Tesla de defecte 8GB-eMMC-chip te vervangen door een 64GB-exemplaar. Tesla benadrukt wel dat de chip defect moet zijn; het gaat hier dus niet om een terugroepactie of voorzorgmaatregel. Volgens Tesla kunnen gebruikers een defecte opslagchip herkennen aan een wit scherm bij het infotainmentsysteem, of een waarschuwing die aangeeft dat een geheugenopslagapparaat niet goed werkt. De autofabrikant benadrukt dat het euvel geen invloed heeft op de werking van de 'basale rijfuncties en de bestuurbaarheid van het voertuig'.

Tesla schrijft verder dat dit programma alleen geldt voor Model S- en Model X-auto's die voor maart 2018 zijn gebouwd. Auto's die daarna zijn gebouwd, hebben de tweede versie van het MCU-infotainmentsysteem, waarbij een 64GB-eMMC-chip wordt gebruikt. Ook mag de auto niet ouder zijn dan acht jaar en mag er niet meer dan 160.000 kilometer mee zijn gereden. Gebruikers die eerder hun Model S of Model X hebben laten repareren voor dit probleem, kunnen 'onder bepaalde voorwaarden' een vergoeding krijgen. Tesla stuurt deze gebruikers voor februari meer informatie over de voorwaarden. Het garantiecorrectieprogramma staat sinds begin november online, maar voor zover bekend zijn klanten dinsdag voor het eerst per mail benaderd, blijkt onder meer uit het Het grote Tesla topic op Gathering of Tweakers.

De problemen rondom de eMMC-chips zijn al ruim een jaar bekend. Het probleem is dat er te veel logbestanden naar de opslagchips worden weggeschreven, terwijl de chips qua lees- en schrijfcycli daar niet op berekend zijn. Daarnaast is de firmware van Tesla de laatste jaren uitgebreid, wat de opslagchip verder belast. Hoewel Tesla zegt dat een defecte eMMC-chip geen gevolgen heeft voor de 'basale rijfuncties', kan een kapotte chip er uiteindelijk voor zorgen dat een Tesla niet meer kan worden opgeladen.

Tot 9 november viel een defecte eMMC-chip onder de reguliere garantievoorwaarden van Tesla, die gelden tot vier jaar of 80.000 kilometer na aanschaf. Destijds verving Tesla de gehele MCU wat buiten de garantie ongeveer 3500 euro kost. Inmiddels vervangt Tesla alleen de defecte chip. De chip kost 110 euro, het vervangen duurt 1 tot 1,5 uur.