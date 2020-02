'Tesla werkt aan 109kWh-accu voor bereik van meer dan 644km bij Model S'

Tesla lijkt bezig te zijn met het ontwikkelen van een accu die een capaciteit krijgt van ongeveer 109kWh. Dat stelt de Tesla-eigenaar en hacker Jason Hughes. Op de Model S zou dat moeten leiden tot een actieradius van meer dan 644km.

Jason Hughes meldt op Twitter dat hij een tijdje de recente firmware van Tesla's battery management system heeft onderzocht. Volgens hem zijn er een aantal variabelen aangepast zodat er 108 cellen in een groep passen, wat zou leiden tot een 450V-accupakket waarvan 109kWh bruikbaar zou zijn. Die accu zou een maximale capaciteit hebben die nog wat hoger ligt, rond de 115kWh. Dat betekent dat Tesla ook een accu met een dergelijke capaciteit zou kunnen uitbrengen.

Volgens Hughes levert een bruikbare capaciteit van 109kWh een bereik op van meer dan 644km en de nieuwe accu zou voorbereid worden voor de Model S, X en 3. Die 644km is overigens op basis van de in de VS gebruikte EPA-norm; conform de in Europa gehanteerde wltp-standaard zal het opgegeven bereik nog wat hoger uitvallen.

Vorig jaar kwam een andere hacker, die roottoegang heeft tot de software in zijn Tesla, al met de informatie dat de fabrikant op termijn een 100kWh-accu in de Model 3 gaat introduceren. De komst van accu's met een grotere capaciteit dan de nu gebruikte 100kWh-accu's in de Model S en X of de 75kWh-accu's in de Model 3 komt ook niet geheel uit de lucht vallen. Elon Musk, de ceo van Tesla, gaf tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal aan dat het niet lang meer zou duren voordat de Model S een bereik van 400 mijl zou halen, of omgerekend 644km. Ook liet hij vorig jaar al weten dat de krachtige Plaid-versies van de Model S en X accu's krijgen met een hogere capaciteit. Overigens verhoogde Tesla onlangs het bereik van de Model S en X met enkele tientallen kilometers door aanpassingen in de firmware.

Hughes stond in 2016 aan de basis van de ontdekking dat Tesla met een P100D-variant kwam, waarmee de Model S en X een groter bereik kregen. Hij bezit een Tesla Model S en wordt vaak aangeduid met de omschrijving 'Tesla-hacker', omdat hij nogal eens in zowel de hardware als de software van de auto's zit te snuffelen.