Vr-e-sportsgame Exodus Burned krijgt onderkomen in Eindhoven

Exodus Burned, een vr-e-sportsgame van ontwikkelaar Pillow's Willow, heeft een permanent onderkomen gevonden in Eindhoven. De game is speelbaar in een eigen arcade, waar groepen vanaf acht spelers terechtkunnen. De makers hopen het concept te verkopen.

Woensdag vond de opening plaats van de Active eSports Arena. In de speelhal, gevestigd aan de rand van het centrum van Eindhoven, kan Exodus Burned gespeeld worden. De vr-game, door de makers aangeduid als active e-sportsgame, is te omschrijven als een combinatie van Dance Dance Revolution en Guitar Hero en wordt gespeeld in een virtuele arena. Daar nemen twee teams van twee spelers het tegen elkaar op in potjes die acht minuten duren. Spelers krijgen een vr-bril op, en sensors aan armen en benen, waarmee de bewegingen gevolgd worden. Spelers staan op een vlak van ruwweg vier bij vier meter, wat in de game te zien is als een zwevend platform in een virtuele arena. Vervolgens dient de speler zwevende blokken te ontwijken, terwijl andere blokken juist aangetikt moeten worden met handen, voeten en hoofd.

Het Eindhovense Pillow's Willow, dat eerder vr-game Spark of Light afleverde, werkt voor Exodus Burned onder andere samen met PSV. De voetbalclub, dat al een e-sportsteam heeft, ziet in Exodus Burned een goede combinatie tussen gaming en sporten. Zo ziet ook Sportcentrum Papendal dat. Het trainingscentrum van NOC*NSF wil een opstelling van Exodus Burned. De sportkoepel denkt dat het spel dienst kan doen om de fysieke reactiesnelheid van sporters te testen en hoopt de game in te kunnen zetten bij de revalidatie van sporters.

Pillow's Willow ziet de Active eSports Arena in Eindhoven vooral als showcase, vanwaaruit het concept van Exodus Burned verkocht kan worden. De game is nu enkel in Eindhoven speelbaar, waar hij geboekt kan worden als groepsactiviteit voor acht spelers of meer.