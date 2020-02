Sony voorziet budgetsmartphone Xperia L4 van 21:9-scherm en ultragroothoekcamera

Sony presenteert de Xperia L4, een budgetsmartphone met een 21:9-lcd en drie camera's aan de achterkant. Het is Sony's eerste smartphone met een inkeping in het scherm. Het toestel komt in de lente uit voor 199 euro.

Sony stopt een MediaTek Helio P22-soc in de Xperia L4. Dat is een op 12nm gemaakte octacore met Cortex-A53-cores. Diezelfde soc zat ook in de voorganger, de Xperia L3 van vorig jaar. Ook het werkgeheugen is met 3GB gelijk. Het nieuwe model heeft 64GB flashopslag, dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige model.

Ook geeft Sony de Xperia L4 een langer scherm. Het gaat om een 6,2"-lcd met een 21:9-verhouding en een resolutie van 1680x720 pixels; daarmee is het scherm even breed als het 18:9-scherm met een diagonaal van 5,7" van zijn voorganger L3. Aan de bovenkant van het scherm zit een kleine inkeping voor de frontcamera. Het is voor het eerst dat Sony een telefoon met zo'n inkeping uitbrengt.

De Xperia L4 heeft drie camera's aan de achterkant: een ultragroothoekcamera met 5-megapixelsensor, een reguliere camera met 13-megapixelsensor en een 2-megapixeldieptecamera die gebruikt wordt foto's te voorzien van een scherptediepte-effect.

De Android-telefoon is 159mm lang, 71mm breed en 8,7mm dik. Het toestel weegt 178 gram en is voorzien van een 3580mAh-accu. Sony brengt de Xperia L4 in de lente uit voor een adviesprijs van 199 euro. De prijs is daarmee gelijk aan de introductieprijs van de L3 vorig jaar. Dat model kost momenteel zo'n 150 euro.