Samsung begint massaproductie in nieuwe euv-faciliteit voor 7nm en kleiner

Samsung is begonnen met de massaproductie van chips in een nieuwe faciliteit die is gebouwd voor het maken van 7nm-chips en kleiner met behulp van extreem ultraviolet licht. De V1-fab produceert nu op 7nm en 6nm, maar krijgt later ook een 3nm node.

De V1-fab staat in Hwaseong in Zuid-Korea en in het eerste kwartaal van dit jaar levert de fabriek de eerste chips aan klanten. Samsung begon in februari 2018 met het bouwen van de chipfabriek en eind dit jaar zal het bedrijf er in totaal 5,6 miljard euro in geïnvesteerd. Daarmee verdrievoudigt de capaciteit van de productie op 7nm en kleiner ten opzichte van vorig jaar, zegt Samsung.

Samsung maakt al sinds eind 2018 chips op 7nm met euv, toen nog in de S3-fab. Destijds gaf de fabrikant echter al aan dat het nog tot 2020 zou duren voordat er genoeg capaciteit is om andere klanten de chips af te laten nemen in grote volumes. Nu de nieuwe productielijn op volle toeren draait, is het zover.

In augustus vorig jaar kondigde Samsung zijn eerste soc aan die op het 7nm-euv-procedé is gemaakt. Dat ging om de Exynos 9825, die vervolgens in de Galaxy Note 10 verscheen. Ook de Exynos 990 uit de Samsung Galaxy S20-modellen wordt gemaakt op 7nm met euv.

Samsung heeft nu in totaal zeven productiefaciliteiten, waarvan zes in Zuid-Korea en één in de VS. Voor de productie met euv gebruikt de fabrikant machines van het Nederlandse ASML.