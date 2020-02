Samsung-gebruikers ontvangen pushmelding '1' via Zoek mijn mobiel-app

Samsung-gebruikers wereldwijd melden dat ze een pushmelding ontvangen met daarin enkel het getal 1. De melding wordt gestuurd via Samsungs Zoek mijn mobiel-app. Het lijkt te gaan om een onschuldige fout.

Onder andere op reddit en op Twitter melden veel bezitters van Samsung-hardware dat ze de melding hebben ontvangen. Ook op het forum van Tweakers verschijnen dergelijke meldingen. Alle gebruikers krijgen dezelfde melding, er staat niet meer in dan 1. Als gebruikers op de notificatie drukken, verdwijnt deze.

Het is niet bekend naar hoeveel gebruikers Samsung de melding heeft gepusht. Mensen uit verschillende werelddelen maken er melding van. Samsung heeft nog niet uitgelegd waarom dat is gedaan. Vooralsnog lijkt om het om een fout te gaan die verder geen invloed heeft.

Met Samsungs Vind mijn mobiel-app kunnen gebruikers de locatie van hun smartphone of tablet achterhalen, bijvoorbeeld als deze gestolen is. Ook is het mogelijk om vanaf afstand een back-up te maken in de Samsung Cloud, het scherm te vergrendelen en Samsung Pay te blokkeren.