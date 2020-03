Samsung forceert tweestapsverificatie voor alle accountgebruikers

Samsung maakt tweestapsverificatie verplicht op alle online accounts. Waarschijnlijk gebeurt dat na een recent datalek waarbij een aantal gebruikers informatie van anderen konden zien. Gebruikers die opnieuw inloggen moeten de functie verplicht instellen. De 2fa kan alleen via sms.

Samsung maakt de instelling verplicht voor alle nieuwe en bestaande gebruikers wereldwijd, schrijft SamMobile. Gebruikers die inloggen in hun account krijgen een melding te zien waarbij zij de feature moeten inschakelen. Dat kan alleen via een sms, en niet via authenticatieapps of hardwaretokens. Gebruikers moeten dus hun telefoonnummer aan Samsung geven. Het bedrijf logt gebruikers niet standaard uit, maar geeft hen de optie bij de eerstvolgende inlogpoging.

Het bedrijf heeft geen officiële reden gegeven voor de actie. Mogelijk heeft het te maken met een recent voorval waarbij sommige Samsung-gebruikers data van andere gebruikers in hun account konden zien. Aanvankelijk werd gespeculeerd dat dat te maken had met een mysterieuze pushmelding die alle Galaxy-telefoonbezitters een week daarvoor kregen. De twee gebeurtenissen lijken echter niet gelinkt.