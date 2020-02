Onderzoekers: nieuwe Cerberus-trojan kan 2fa-codes op Android stelen

Beveiligingsonderzoekers van het Nederlandse bedrijf Threatfabric hebben een nieuwe variant van de Cerberus-malware ontdekt die tweestapsverificatiecodes van Google Authenticator kan stelen. De nieuwe malwarevorm lijkt nog niet op grote schaal verspreid te worden.

De nieuwe malware wordt beschreven in een rapportage met de naam 'Year of the RAT'. Dat is zowel een verwijzing naar het Chinese astrologische jaar van de rat, als naar de afkorting van remote access trojan, waar het onderzoek naar keek. De onderzoekers keken naar een aantal bekende trojans voor Android. Behalve om Cerberus ging het bijvoorbeeld ook om Hydra en Anubis, die al langer bekend zijn. Van Cerberus ontdekten de onderzoekers een nieuwe variant. Die kan verschillende soorten informatie stelen van een geïnfecteerd toestel, waaronder inloggegevens zoals de pincode.

De malware doet dat door misbruik te maken van rechten van de toegankelijkheidsopties in Android. De malware toont dan een overlay van een bepaalde app waarop gebruikers hun pin- of schermcode invoeren. Zulke overlays zijn er voor veel verschillende applicaties, waaronder die van de ABN Amro-app. Ook heeft de app de mogelijkheid een screencap te maken van de Google Authenticator-app, mits die actief is. Die wordt vervolgens doorgestuurd naar een command-and-control-server. De trojan heeft daarnaast de mogelijkheid om de app TeamViewer te starten als gebruikers die hebben geïnstalleerd. Op die manier hebben de aanvallers nog meer toegang tot een geïnfecteerd toestel. De onderzoekers vermoeden dat het gaat om een nog experimentele functie die nog niet actief door de makers wordt gepromoot.