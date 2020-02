Samsung-gebruikers zagen data van anderen in account

Een klein aantal Samsung-gebruikers is getroffen door een datalek. Het is niet bekend om hoeveel gevallen het gaat. Ondanks speculatie heeft het datalek volgens het bedrijf niets te maken met de verkeerd verstuurde testnotificatie van vorige week.

Verschillende gebruikers met een Samsung-account kregen de informatie van andere gebruikers te zien toen zij inlogden op de website. Het is niet bekend welke informatie ze te zien kregen. Samsung zegt tegen SamMobile dat het ging om slechts een klein groepje Britse gebruikers. Tweakers heeft aan Samsung gevraagd of er ook Nederlandse gebruikers getroffen zijn door het lek, dat veroorzaakt zou zijn door 'een technische fout'. Hoe lang het actief was, is niet bekend. Onder andere gebruikers op Reddit merkten het lek op.

Aanvankelijk schreef techsite The Register dat het lek het gevolg was van de mysterieuze pushmelding die alle Samsung Galaxy-gebruikers vorige week kregen via hun Zoek Mijn Mobiel-app. Samsung zegt tegen SamMobile echter dat de twee gevallen geen verband met elkaar hebben en dat het op toeval berust. Wel zorgde de pushmelding ervoor dat veel gebruikers inlogden op hun account, waarna ze de melding zagen.