OnePlus verstuurt per ongeluk spamnotificaties aan OnePlus 7 Pro-gebruikers

Verschillende OnePlus 7 Pro-gebruikers hebben maandagochtend per ongeluk notificaties gekregen met vreemde tekens erin. Die waren afkomstig van OnePlus. Volgens het bedrijf ging het om een fout na een interne test.

Verschillende gebruikers meldden aan Tweakers het bericht ontvangen te hebben. Zij kregen notificaties die leken op spamberichten, die uit een serie willekeurige letter- en cijfertekens bestonden. Het ging daarbij om zowel tekens in het Latijnse alfabet als om Chinese tekens. Sommige gebruikers ontvingen één van die berichten, anderen allebei. In de meldingen stond verder geen link of document. Het is niet bekend hoeveel gebruikers de notificaties kregen.

Inmiddels heeft OnePlus het voorval zelf ook toegegeven op Twitter. "Tijdens een interne test heeft het OxygenOS-team per ongeluk een wereldwijde pushmelding naar sommige OnePlus 7 Pro-gebruikers gestuurd." Het bedrijf biedt excuses aan en zegt te onderzoeken hoe de spam-berichten konden worden verstuurd.