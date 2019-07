'Apple erkent moederbordproblemen bij deel van de MacBook Air-modellen uit 2018'

Apple zou bevestigd hebben dat sommige MacBook Air-modellen uit 2018 moederbordproblemen kunnen krijgen. Het bedrijf zou betreffende modellen daarom tot vier jaar na aanschaf zonder extra kosten van een nieuw moederbord voorzien.

Het zou volgens Apple om een zeer beperkt aantal MacBook Air-modellen gaan, schrijft 9to5Mac, dat claimt inzage te hebben gehad in een intern document over de problemen. Apple zou met dit document de Apple Stores en technisch personeel op de hoogte hebben gebracht over de zaak.

De problemen zouden 13"-MacBook Air-laptops uit 2018 met specifieke typenummers betreffen. Als omschrijving staat alleen 'power' volgens 9to5Mac, die wijst op problemen die sommige klanten vorig jaar ervoeren met het niet kunnen opstarten van hun nieuwe MacBook Air. Het is niet bekend om hoeveel gebruikers het gaat.

Apple gaat waar mogelijk klanten met de betreffende laptops mailen. Gebruikers zouden hun computer bij Apple Stores na kunnen laten kijken. Gedupeerden kunnen hun moederbord zonder kosten laten vervangen, tot vier jaar na aanschaf van het model. Het programma staat nog niet op Apples site voor reparatiecampagnes.

Moederbord van 13"-MacBook Air 2018, foto van iFixit.