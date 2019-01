MacBook Pro 2018-gebruikers klagen over gebrekkige spatiebalk

Verschillende gebruikers ervaren problemen met de spatiebalk van hun MacBook Pro van halverwege 2018. Die laptops hebben een toetsenbord met Butterfly-mechanisme van de derde generatie, die verbetering moet bieden ten opzichte van eerdere generaties.

Het probleem dat verschillende gebruikers ervaren, is dat de spatiebalk bij een enkele klik willekeurig voor meerdere spaties zorgt. De eerste meldingen dateren al van september vorig jaar en suggesties om de toetsenbordinstellingen 'delay until repeat' en 'key repeat rate' aan te passen lijken in ieder geval niet bij iedereen te werken.

Onder andere op Reddit en het forum van Apple melden gebruikers zich. In dat laatste topic melden gebruikers dat Apple het toetsenbord vervangt, maar ook vervangende MacBooks verstrekt. Afgaande op de meldingen lijkt het vooral om bezitters van de MacBook Pro 13 van halverwege 2018 te gaan, maar volgens LaptopMag gaat het om alle MacBook Pro-modellen van 2018 en de nieuwe MacBook Air. Ook John Siracuse, die in het verleden uitvoerige MacOS-reviews voor Ars Technica schreef, heeft last van het probleem.

De MacBook-modellen van 2018 hebben platte toetsenborden met Butterfly-schakelaars van de derde generatie. De toetsenbord hebben ten opzichte van eerdere generaties onder andere een extra laag die stof moet tegenhouden. Gebruikers klaagden in het verleden over gebrekkig functionerende toetsen door onder andere stof, maar het probleem met het willekeurig herhalen van ingetoetste karakters deed zich ook al eerder voor, waardoor Apple zich vorig jaar genoodzaakt zag een reparatieprogramma voor MacBooks op te zetten.