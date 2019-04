'Apple wil dat winkels MacBook-toetsenborden binnen een dag repareren'

Apple wil dat de meeste toetsenbordproblemen van de MacBook en MackBook Pro de volgende dag in de Apple Stores gerepareerd zijn. Om dat mogelijk te maken hebben de winkels extra onderdelen gekregen. Apple laptops worden al langer geplaagd door toetsenbordproblemen.

Dat schrijft MacRumors op basis van een interne memo die gedeeld is met Apple Store-medewerkers. Volgens de memo moeten technici van de Genius Bar voorrang geven aan de meeste toetsenbordproblemen van MacBooks en MacBook Pro's om de volgende dag klaar te kunnen zijn. Uit het woordje 'meeste' blijkt dat niet alle problemen de volgende dag opgelost moeten zijn, maar het artikel vermeldt niet welke problemen wel of geen voorrang moeten krijgen.

Voorheen moesten de laptops voor dergelijke problemen met het toetsenbord naar een reparatiecentrum worden gestuurd. Dan duurt het volgens MacRumors minstens drie tot vijf werkdagen voordat de laptop klaar is. Het is vooralsnog niet duidelijk of de nieuwe regeling ook voor Nederland of België geldt, Tweakers heeft daarover vragen gesteld aan Apple.

Bepaalde modellen van de MacBook en MacBook Pro hebben last van 'kleverige' toetsen. Het toetsenbord zou niet consistent zijn wat het indrukken van toetsen betreft en aanslagen zouden niet of dubbel worden geregistreerd. Om die problemen op te lossen zette Apple vorig jaar een reparatieprogramma op.

De problemen hebben te maken met de nieuwe Butterfly-mechanismes die het bedrijf sinds 2015 voor de laptoptoetsenborden gebruikt. Deze mechanismes zorgen ervoor dat de laptops dunner kunnen zijn. Apple probeerde de problemen van de MacBook Pro uit 2018 te verhelpen met een extra laag onder het toetsenbord. Dit mocht echter niet baten, onlangs zei Apple nog 'sorry' vanwege de problemen die gebruikers hebben met die laptop. Gebruikers klagen over bepaalde letters die de laptop af en toe dubbel registreert. Ook de spatiebalk vertoont fouten.