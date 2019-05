Apple voorziet MacBook Pro van octacores en past toetsenbord aan

Apple claimt de problemen met de toetsenborden van MacBook Pro en Air opgelost te hebben met een nieuwe generatie Butterfly-toetsenbord. Tegelijkertijd geeft het bedrijf zijn MacBook Pro's een processorupgrade, waaronder met een Core i9-octacore.

Zonder details te geven meldt Apple dat het 'ander materiaal' gebruikt voor zijn vierde generatie van het Butterfly-toetsenbord van MacBooks. Daardoor zouden de problemen met dubbele aanslagen of juist slechte registratie van aanslagen verleden tijd moeten zijn. De werking van de toetsenborden zou verder identiek zijn.

Apple voorziet zijn laptops voortaan van deze nieuwe generatie Butterfly-toetsenborden. Bezitters van een MacBook Pro of Air met een haperend Butterfly-toetsenbord van de derde generatie kunnen deze ter reparatie aanbieden waarna ze er een met het gewijzigde materiaal krijgen.

Links reguliere scissorschakelaar, rechts Apples Butterfly-schakelaar

Apple gebruikt het Butterfly-mechanisme sinds 2015 voor de platte toetsenborden van zijn laptops maar ondanks diverse aanpassingen bleven gebruikers klagen over problemen. In 2018 voorzag het bedrijf het oppervlak onder de toetsen van een vliesje dat stof en vuil moest tegenhouden, maar ook dat mocht niet baten. Na meerdere artikelen over de klachten bood Apple zijn excuses aan.

Tegelijkertijd met de aankondiging van de nieuwe Butterfly-generatie geeft Apple zijn MacBook Pro's een processorupgrade. Het bedrijf levert de duurdere variant van de MacBook Pro 15" voortaan met een Core i9-9980H, een octacore op 2,3GHz, met optie om deze met een variant op 2,4GHz te leveren. De duurdere versie van de 15"-laptop had eerder een hexacore-Core i7 of -Core i9. De goedkopere versie van de 15"-MacBook Pro heeft voortaan een Core i7-9750 met zes cores op 2,2GHz of de Core i9-9980HK met acht cores. De 13"-MacBook Pro met Touch Bar krijgt een Core i5-8365-quadcore op 2,4GHz of een Core i7-8665U op 2,8GHz. De overige specificaties en prijzen zijn gelijk gebleven en de MacBook Pro 13 zonder Touch Bar behoudt zijn bestaande processor.