Samengevat De configuratie van de Medion P15805 zoals we hem hebben getest, komt niet naar Nederland, maar in een iets andere gedaante verschijnt de laptop hier wel, met i7-9750H-processor en 1660 Ti-videokaart. Die chips vormen een goede combinatie voor het draaien van games. Op de 1080p-resolutie van het scherm leggen ze laptops met een snellere RTX 2060-gpu het vuur na aan de schenen. De accuduur van de laptop bedraagt een uur of vier en het scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz, maar helaas een matig contrast. De knoppen onder de touchpad voelen wat goedkoop aan, terwijl de laptop dat niet is. Medion kan veel concurrentie verwachten van laptops die een snellere videokaart voor minder aanbieden. Pluspunten Vlotte cpu-gpu-combinatie

Ruimte voor upgrades Minpunten Goedkoop aanvoelende muisknoppen

Matig contast Eindoordeel Getest Medion P15805 (Duits toetsenbord) Bekijk product

Op één lentedag bracht zowel Intel als Nvidia nieuwe laptophardware uit. Voor Intel ging het om zijn negende generatie processors, met een tdp van 45 watt, en voor Nvidia ging het om de GTX 1650 en GTX 1660 Ti. De langzaamste Nvidia-kaart, de GTX 1650, kwamen we al eens tegen in de MSI PS63 en de snelste Intel-processor vonden we terug in de BTO 15X990. Nu is het de beurt aan de snelste Nvidia-kaart, de 1660 Ti en de 'doorsnee' hexacoreprocessor: de i7-9750H. Die cpu is de opvolger van de 8750H, een processor die we in veel 15"-laptops van een euro of duizend en meer tegenkwamen. De 1660 Ti is het snelste dat Nvidia te bieden heeft zonder hardwarematige ondersteuning voor raytracing.

Beide componenten zijn verpakt in een laptop van Medion en in tegenstelling tot de meeste laptops die we reviewen, komt dit model in zijn huidige verschijning niet op de markt. De Medion P15805 die we reviewen, heeft nog niet zijn definitieve uiterlijk en is bovendien voorzien van de snelste hardwareconfiguratie, die in Nederland niet geleverd zal worden. Aan de cpu en videokaart verandert echter niets en daarom kijken we alvast naar de prestaties van die hardware.

De P15805 die we hebben getest, zal dus nog enigszins veranderen. Het uiterlijk, dat nu 'gewoon zwart' is, zal bijvoorbeeld op geborsteld metaal lijken in het definitieve model en ons testmodel, dat over twee ssd's in raid beschikt, zal in de definitieve versie gewoon een enkele ssd krijgen. De basis voor dat testmodel is een Clevo NH50RC-chassis, dat zoals gezegd van plastic is gemaakt, maar behoorlijk stevig aanvoelt. Er zijn geen delen die makkelijk in te drukken zijn en de verschillende delen van de behuizing komen ook niet gemakkelijk los van elkaar, wat bij een ander Clevo-chassis dat we onlangs reviewden, wel het geval was.

Alleen het scherm had wel wat steviger mogen zijn. De smalle schermranden hebben de stevigheid van het scherm geen goed gedaan en daardoor valt het makkelijk te torderen. Of je daar in de praktijk last van zult hebben, is de vraag. Je kunt het scherm beter niet bij een van de hoeken beetpakken om de laptop open te klappen, maar buiten dat komen er normaal gesproken geen krachten op de schermconstructie te staan.

Aansluitingen, toetsenbord en touchpad

De P15805 heeft zijn aansluitingen over de zijkanten en achterkant van de behuizing verdeeld. De aansluitingen aan de achterkant zijn vooral praktisch als de laptop niet veel meegenomen wordt, want dan zitten die kabels niet in de weg als je bijvoorbeeld een muis aan de linker- of rechterkant van de laptop wilt gebruiken. Achterop zitten de aansluiting van de oplader, gigabitethernet, hdmi 2.0 en usb-c. Die usb-c-aansluiting ondersteunt wel de doorgifte van beeld, maar geen Thunderbolt 3 en je kunt hem ook niet gebruiken om de accu op te laden.

Aan de zijkanten bevinden zich de conventionele usb-a-aansluitingen. Links en rechts zit een usb 3.0-aansluiting, terwijl er links ook nog een usb 2.0-poort zit. Twee jackaansluitingen, een sd-kaartlezer en minidisplayport maken het geheel compleet. De usb 2.0-poort is dus wat onpraktisch en Thunderbolt was praktisch geweest, maar verder zijn we tevreden met alle aansluitmogelijkheden.

We zijn ook behoorlijk tevreden met het toetsenbord. De toetsen hebben aardig wat travel, waardoor het toetsenbord vrij goed typt. De toetsen zelf hebben een glad oppervlak en in plaats daarvan hadden we graag een kuiltje gezien, zodat je vingers gemakkelijk het midden van de toets vinden. De Precision Touchpad tot slot doet het prima en is vrij groot, wat prettig werkt. De muistoetsjes onder de touchpad hebben nauwelijks travel en voelen aan alsof ze van een laptop van driehonderd euro zijn geleend.