Alienware geeft m15- en m17-laptops een nieuw uiterlijk en nieuwe hardware

Dell heeft zijn Alienware m15 en m17 een nieuw uiterlijk gegeven, dat lijkt op dat van de Area 51M. De laptops krijgen ook nieuwe processors en videokaarten. De goedkopere G3-gaminglaptop krijgt eveneens nieuwe hardware en een nieuw ontwerp.

De nieuwe Alienware m15 en m17 zijn te herkennen aan de lichter gekleurde behuizing dan die van hun voorgangers en de nieuwe Intel-processors. De behuizing is gemaakt van een magnesiumlegering en beide laptops kunnen in de snelste variant voorzien worden van een Core i9-9980HK-processor en 16GB werkgeheugen. De m15 en m17 kunnen beide met een of twee ssd's uitgevoerd worden en die kunnen vervolgens ook in raid-0 worden gezet. De grootste ssd die Dell levert is 2TB groot, wat voor maximaal 4TB opslag in totaal zorgt. De gpu is een GTX 1650, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, of een RTX 2080 Max-Q.

De m15 kan met een oled-scherm met 4k-resolutie geleverd worden, maar er is ook de mogelijkheid voor een gewoon full hd-scherm, met verversingssnelheid van 60Hz of 240Hz. Bij de m17 is de maximale verversingssnelheid 144Hz. Nieuw voor de Alienware-laptops is de mogelijkheid voor ingebouwde eyetracking van Tobii. De functionaliteit zien we zo nu en dan bij gamelaptops verschijnen, maar lijkt nog niet doorgebroken te zijn.

Tot slot presenteert Dell voor gamers met ene minder grote beurs de G3. De laptop is volgens Dell helemaal opnieuw ontworpen en gericht op goede koeling van de componenten. Dat gebeurt onder andere met behulp van Game Shift-software, die ervoor kan zorgen dat de ventilators harder gaan draaien bij bijvoorbeeld games of zware software, waardoor de cpu en gpu zichzelf minder snel terug hoeven te klokken.

Europrijzen noemt Dell nog niet maar in de VS gaan de Alienware m15 en m17 vanaf 11 juni in de verkoop voor een startprijs van 1500 dollar bij beide modellen. De G3 15 komt 28 mei beschikbaar voor een vanafprijs van 800 dollar.