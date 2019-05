Gamelaptops op Computex 2019

Taiwan is het thuisland van veel laptopfabrikanten en de jaarlijkse Computex-beurs in hoofdstad Taipei is dan ook een plek waar ze graag hun nieuwste waren tonen. De beurs heeft ook internationaal aanzien, want bedrijven van over de hele wereld komen ernaartoe met hun nieuwe hardware.

Intel greep de beurs aan om zijn Ice Lake-processors voor laptops te introduceren. Die 10nm-processors zijn er vooralsnog alleen in zuinige 15W-uitvoeringen voor dunne en lichte laptops, zoals de Dell XPS 13 2-in-1. In april kondigde Intel echter al zijn negende generatie 45W-laptopprocessors aan, met onder andere de Core i9-9980HK en de i9-9880H-octacores.

Die snelle, achtkoppige processor zien we op de Computex terug in veel gamelaptops, in combinatie met Nvidia RTX-videokaarten. Op het gebied van cpu's en gpu's voor gamelaptops is er op deze beurs dus weinig nieuws onder de zon, maar als het om beeldschermen en schermtechnieken gaat, is dat wel anders. Ook eyetracking van Tobii neemt een vlucht. In deze round-up bespreken we de gamelaptops die we in de afgelopen dagen op de beurs tegenkwamen.