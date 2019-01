Alienware voorziet Area 51m-laptop van Core i9-9900K en vervangbare RTX 2080

Dell heeft naar eigen zeggen op de CES 's werelds krachtigste gamelaptop aangekondigd: de Area 51m. In naam en ontwerp verwijst de laptop naar de Area 51-desktop-pc van het merk, maar dat niet alleen, de processor en videokaart zijn ook in desktopsystemen terug te vinden.

Alienware noemt de Area 51m een 'waardige desktopvervanger' en dat is de laptop dankzij de desktoponderdelen die erin zitten. Net als bij een desktopcomputer zijn de onderdelen makkelijk te vervangen. In het geval van de processor gaat het om een standaard socket 1151-cpu in combinatie met een Intel Z390-chipset. De gpu is ook vervangbaar en daarvoor heeft Dell een eigen formfactor ontwikkeld, die het 'dgff', ofwel Dell Graphics Form Factor noemt. Het upgraden van de videokaart is daardoor alleen mogelijk als je een speciale dgff-videokaart bij Dell aanschaft. Uitwijken naar MXM was geen optie, omdat die specificatie niet meer wordt ondersteund, aldus Dell.

Cpu en gpu zijn ook overklokbaar en Dell geeft aan tot hoeveel watt aan warmteontwikkeling dat mogelijk is. De cpu is beperkt tot een maximumverbruik van 119 watt, wat bijna 25 watt meer is dan de tdp van een i9-9900K. De videokaart mag tot 180 watt worden overgeklokt, wat 30 watt meer is dan de 150W-tdp van een RTX 2080. Het werkgeheugen wordt in maximaal vier slots gestoken, waardoor het maximum 64GB bedraagt.

De laptop weegt 3,87 kilogram en dat is nog exclusief de twee adapters die nodig zijn om de laptop van genoeg energie te voorzien. De Alienware 51m is in de Verenigde Staten vanaf 29 januari verkrijgbaar voor 2550 dollar, omgerekend en inclusief btw is dat 2700 euro. Het is niet bekend welke configuratie je voor dat geld krijgt, maar Dell meldt dat er ook nog goedkopere uitvoeringen beschikbaar komen. Schaf je de meest uitgebreide versie aan, dan ben je ongetwijfeld een stuk duurder uit.